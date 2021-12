Kostas Papanastasiou ist tot

Am Mittwoch begannen in der kanadischen Provinz Quebec 11.000 Beschäftigte in 400 öffentlichen Kitas mit einem unbefristeten Streik für einen neuen Tarifvertrag. Die Verhandlungen der Gewerkschaft CSN mit der Provinzregierung scheiterten bisher an der Frage der Lohnerhöhung für die Unterstützungskräfte in den Kitas in Verwaltung, Küche usw. Während die Erzieher 20 Prozent mehr Lohn erhalten sollen, will die Regierung für den übrigen nur 9 Prozent zugestehen. Dagegen streiken nun alle Beschäftigten, was zur Schließung der Kitas führt. Die Verhandlungen laufen weiter.