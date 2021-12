Kubanische Impfstoffe zeigen gute Ergebnisse

Außerdem war absehbar, dass die hauptsächlichen imperialistischen Länder den Großteil der Impfstofflieferungen für sich sichern werden. Von 7,9 Milliarden verabreichten Impfstoffdosen erhielten bis heute 54,2 Prozent der Weltbevölkerung eine Dosis, aber nur 5,8 Prozent aller Menschen in den armen, kolonial- oder neokolonial-abhängigen Ländern. Zur Absicherung ihrer Profite verweigern die Pharmakonzerne die Freigabe ihrer Patentente.

Kuba hat das Gegenteil bewiesen! Rote Fahne News hat in einem Artikel vom Februar 2021 bereits ausführlich über die kubanischen Impfstoffe berichtet.

Aus der Entwicklungsreihe von vier Impfstoffen stechen besonders Soberana 02 („Souveränität“ 02) und „Abdala“ (kubanisches Gedicht des Nationalhelden José MartÍ) hervor. Abdala wurde vom Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) in Havanna entwickelt. Nach der Verabreichung von je drei Dosen in einer klinischen Studie mit mehr als 48.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen wies der Impfstoff eine Wirksamkeit von 92 Prozent auf. Soberana 02 schützt zu über 90 Prozent in Kombination mit Abdala.

Die kubanische Arzneimittel-Agentur genehmigte die beiden Impfstoffe im Juli und August 2021. Bis zum 18. November haben 89 Prozent der kubanischen Bevölkerung – darunter auch Kinder ab zwei Jahren - mindestens eine Dosis Soberana 02 und eine Dosis Abdala erhalten. Die Kombination hilft gegen die hochansteckende Delta-Variante, die auch in Kuba inzwischen für fast alle Covid-19-Infektionen verantwortlich ist. Insgesamt wurden in Kuba fast eine Million Einwohner infiziert, 8300 starben daran. Nach Sieben-Tages Mittelwerten an Neuinfektionen im Juli und August um 9000 sank der Wert bis zum 22. November auf 283. Ein erster Erfolg der Impfungen, aber immer noch ein hoher Wert. Zur weiteren Steigerung des Impfschutzes erprobt Kuba weitere Impfstoffkombinationen .

Kuba exportiert die Impfstoffe auch nach Venezuela, Vietnam, Nicaragua und in den Iran.