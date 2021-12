Modernes Sklaventum

Wenn wir dann dort ankommen, ohne die Sprache zu kennen, werden wir hingestellt und unterschreiben Arbeitsverträge, von denen wir nicht wissen, was in dem Text steht, den wir unterzeichnen.

Wir arbeiten bis zu zehn Stunden am Tag. Einige Leute vermieten uns an deutsche Unternehmen und nehmen von den Deutschen für jeden von uns doppelt so viel, wie sie uns bezahlen.

Was ich hier schreibe, ist eine persönliche Erfahrung. Mögen es einige Leute lesen, die glauben, dass Deutschland und andere kapitalistische Staaten Nordeuropas Arbeitsparadiese sind. Moderner Sklavenhandel findet statt, meine Freunde.

Die großen kapitalistischen Zentren auf der ganzen Welt schaffen künstliche Wirtschaftskrisen, die die Menschen verarmen lassen, so dass es immer Millionen von billigen Arbeitskräften auf den modernen Sklavenmärkten gibt.

Natürlich könnten die Kapitalisten dies nicht tun, wenn sie nicht verräterische bürgerliche Regierungen als Partner hätten, die stets bereit sind, ihre Pläne auf Kosten der Menschen, die sie wählen, umzusetzen.

Das ist der Kapitalismus in einer Nussschale, meine Freunde. Ich spreche aus meinen Erfahrungen heraus, die ich in persönlichen „Abenteuern“, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, gemacht habe. Der einzige Grund, warum ich das tue, ist, jedem Menschen zu helfen, zu erkennen, dass wir in einem kapitalistischen Mittelalter leben, das wir durch organisierte Klassenkämpfe stürzen müssen, mit einer Vision und dem Ziel einer globalen sozialistischen Revolution.