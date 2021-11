Quagadougou: Proteste gegen Regierung

Serbien erlebte ein Wochenende des Umweltprotests. Am Samstag beteiligten sich Tausende an Autobahnblockaden an verschiedenen Orten, um gegen die Pläne von Rio Tinto, eine Lithiummine zu eröffnen, zu protestieren. Es gab mehrere Polizeieinsätze gegen die Demonstranten. Am Sonntag demonstrierten Tausende in Belgrad gegen die hohe Luftverschmutzung im Land, besonders in den Städten. Ursache sind vor allem Kohlekraftwerke, fehlende Filtersysteme in Fabriken und der Autoverkehr. Die Demonstranten machen die Regierung von Präsident Vusic für die großen Umweltprobleme verantwortlich.