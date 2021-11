Rotfüchse in Dortmund planen Nikolausfeier – in Ulm war der Nikolaus schon da

Am Freitag fand das Treffen der Rotfüchse in Dortmund statt. Die Vorbereitungen für die Nikolausfeier laufen im Endspurt. Moderation, Dekoration, Plätzchen zum Verkaufen, Vorstellung des Rotfuchsjahrs und vieles mehr sind wir am Organisieren und Planen. Wir planen jetzt unsere Nikolausfeier im Freien. Bei einer befreundeten Arztpraxis wollen wir fragen, ob wir dann Strom kriegen und die Toiletten nutzen können. Wenn das klappt, findet sie mitten im Stadtteil statt. Für die Moderation haben wir "Hallo" auf sieben verschiedenen Sprachen geübt. Erst sagte die Rotfüchsin: "Das kann ich nie auswendig lernen." Beim Plätzchenbacken zwei Tage später konnte sie "Hallo" dann schon auf Französisch, Türkisch, Kurdisch, Englisch, Spanisch, Russisch und Deutsch.

Wir haben Plätzchen gebacken. Und den Refrain des Lieds "Erhobenen Hauptes" geübt. Das klappt mittlerweile schon gut. Und ein Rebell will die Strophen singen, denn das Lied ist schon schwierig. Die Rotfüchse freuten sich, als sie erfuhren, dass die Opel-Arbeiter in Eisenach jetzt nächstes Jahr im Januar wieder arbeiten gehen. Aber klar, dass Lied werden wir trotzdem singen. Als wir überlegten, wen wir noch einladen wollen, sagten die Rotfüchse, dass sie ihre Freunde aus der Klasse noch nicht eingeladen haben. Sie hatten die Einladungen verlegt oder vergessen mitzunehmen. Daran wollen sie jetzt aber denken. Und zum Schluss riefen wir noch einen Rotfuchs an, der gerade in Quarantäne "sitzt" und sagten, dass wir uns freuen, dass sie rechtzeitig zur Nikolausfeier wieder raus darf. Wenn alles gut läuft!

Am 28. November fand die Internationale Nikolausfeier in Ulm statt. Mit leckerem Kuchen, Kakao und Punsch kam schon weihnachtliche Stimmung auf. Die Moderation führte durch das Programm. Besonders war, dass alles vom REBELL, der YDG und von Familien gemeinsam organisiert wurde. Wir dachten uns: Wenn wir schon mehr zusammenarbeiten wollen, warum nicht auch bei der Nikolausfeier? Von der Deko bis zur Verpflegung war alles schön vorbereitet. Eine Corona-Teststation wurde eingerichtet. Nur den Liedbeitrag hätten wir besser üben sollen. Wir stellten das Sommercamp 2022 vor. Alle wollten direkt mit. Gut, dass man sich gleich anmelden konnte.

Auch die ROTFÜCHSE und Förderfüchse für Erwachsene wurden bekannt gemacht. Denn nur organisiert sind wir stark. Die YDG stellte die Aktion: "Spende ein Lächeln" vor, bei der Kinder aus Shengal und Maxmur unterstützt werden. Insgesamt kamen so sechs Rucksäcke mit Winterklamotten und 115 Euro zusammen. Highlight war natürlich der Auftritt des Nikolaus, der ganz schön lustig, aber manchmal auch ernst war. Aber ein REBELL verpasste den leider, weil er angeblich auf Toilette saß. Am Schluss freuten sich alle, auch die Erwachsenen, über eine Runde Stoptanz. Leider mussten ein paar Kinder die zugesagt hatten, in Quarantäne. Die wollen wir nochmal grüßen und bald besuchen. Für uns Rebellen war die Nikolausfeier etwas Neues. Wir sind uns einig: Das machen wir jetzt jedes Jahr!

