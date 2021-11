Seit einem Jahr in Haft!

Mit einem Großaufgebot der Polizei und unter Gefährdung von Menschenleben wurden wochenlang Aktivistinnen und Aktivisten rund um die in den Wipfeln errichteten Baumdörfer festgenommen. Auch Ella wurde am 26. November 2020 in 15 Metern Höhe, teils ohne Beachtung ihrer Sicherung, brutal von einer SEK-Einheit vom Baum geholt und in Untersuchungshaft genommen.

In erster Instanz vor dem Amtsgericht Alsfeld wurde sie Ende Juni 2021 wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeikräfte zu 27 Monaten Haft verurteilt. Ihr wurde vorgeworfen, sich gegen das Herabziehen an ihren Beinen von dem Baum gewehrt zu haben. Während des Verfahrens traten mehrere Polizeibeamte ohne Namen und komplett vermummt zu ihren Zeugenaussagen auf. Trotz ihrer darüber hinaus widersprüchlichen Aussagen und entlastenden Videomaterials folgte das Amtsgericht Alsfeld weitgehend der Anklage, die drei Jahre Haft gefordert hatte. Mitte Januar soll vor dem Landgericht Gießen die Berufungsverhandlung stattfinden.

Von Beginn an versuchten die Sicherheitsbehörden den lebensgefährlichen Polizeieinsatz umzudeuten, um Ella härter verfolgen zu können, und verbrachten sie am 26. November 2020 als „unbekannte Person 1" umgehend in Untersuchungshaft. Mit dieser faktischen Erzwingungshaft wollen die Repressionsbehörden die Herausgabe ihrer Personalien erpressen und ihr die Haft mit lange fehlender veganer Ernährung, massiven Besuchs- und Kontakteinschränkungen und anderen Schikanen möglichst ungemütlich machen. Durch eine Verlegung innerhalb des Gefängnisses sollte sie auch von den regelmäßigen Solidaritätskundgebungen vor der JVA Frankfurt-Preungesheim ferngehalten werden – ohne Erfolg.

Anja Sommerfeld vom Bundesvorstand der Roten Hilfe e.V. fordert die sofortige Freilassung von Ella. „Seit einem Jahr sitzt Ella allein deswegen hinter Gittern, weil sie sich dafür entschieden hat, ihre Personalien nicht preiszugeben. Mit dem erstinstanzlichen Urteil sollte einzig ein abschreckendes Exempel statuiert werden, um die gesamte Klimabewegung einzuschüchtern. Das Gericht verurteilte Ella ohne klare Beweislage und ignorierte Entlastendes. Das Urteil und die fortgesetzte Beugehaft sind nicht zu halten."