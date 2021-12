Sindelfingen

Solidarität mit Monika Gärtner-Engel

Die Gruppe Böblingen / Sindelfingen des Frauenverbands Courage und die Teilnehmerinnen wie Teilnehmer der Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November in Sindelfingen haben die folgende Erklärung beschlossen

Von Korrespondenz