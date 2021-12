Studierende fordern besseren Umgang mit Corona auf dem Campus

„Auch die Beibehaltung der Maskenpflicht und regelmäßiges Lüften in den Vorlesungen trägt dazu bei, dass unsere Campi weiter sichere Orte bleiben. Aber selbst wenn es, entgegen unserer Hoffnungen, wieder zu mehr Online-Lehre gehen sollte, ist eins wichtig: Die Bibliotheken und Arbeitsplätze müssen unbedingt offen bleiben! Denn viele von uns sind auf diese Arbeitsplätze und die Ressourcen angewiesen.“ führt Daryoush Danaii aus dem fzs-Vorstand aus.



"Gerade vor dem Hintergrund, dass auch vollgeimpfte Studierende nicht komplett vor Ansteckungen geschützt sind, wären Tests ein wichtiger Faktor um Präsenz sicher zu gestalten. Daher braucht es Möglichkeiten sich auf dem Campus testen zu lassen, im Optimalfall kostenlos. Denn die meisten Studierenden haben nicht die finanziellen Mittel, regelmäßige Tests selbst zu finanzieren. Für Studierende, die sich nicht impfen lassen können, ist dies eine enorme zusätzliche Belastung, die sie nicht umgehen können. Es gilt aber natürlich auch weiter der Appell an all unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen: Lasst euch impfen! Nur so können wir gemeinsam dafür sorgen, dass diese Pandemie ein Ende findet", so Lone Grotheer vom Vorstand.