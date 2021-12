Mehr als 560 Busfahrer von Stagecoach in in South Yorkshire streiken, nachdem sie das Angebot des Unternehmens, die Löhne um 2 Prozent zu erhöhen, abgelehnt hatte. In Sheffield, Barnsley und Rotherham blieben die Busse in den Depots. Der Streik soll bis einschließlich 5. Dezember dauern. Ausgenommen vom Streik sind nur Schulbusfahrten. In Großbritannien gibt es derzeit einen Mangel an Busfahrern, weil sie so schlecht bezahlt werden.