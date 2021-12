Zehntausende protestieren gegen Dürre

Es wurde berichtet, dass Polizeikräfte die Demonstranten angegriffen und Dutzende von Menschen festgenommen hätten. Demnach setzte die Polizei Tränengas ein, um die Demonstration aufzulösen, und zwei Menschen wurden bei den Vorfällen schwer verletzt.

Die halboffizielle Nachrichtenagentur Fars berichtete: „67 Menschen wurden während der Demonstrationen in Isfahan festgenommen“. In Zusammenhang damit, dass in der Stadt 40.000 Menschen erlaubt demonstriert haben und dies im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde, behauptete Polizeichef Kerimi, dass die Protestdemonstrationen "nichts mit den Forderungen der Menschen zu tun hätten". Der Zayende-Fluss in Isfahan ist nach Angaben der Experten des Landes aufgrund der Dürre in den letzten Jahren sowie infolge der fehlerhaften Wasserpolitik der Regierung ausgetrocknet.

Es wurde berichtet, dass die Dürreproteste in Isfahan am 19. November begannen und die Bauern, die wegen Wasserknappheit keine Landwirtschaft mehr betreiben konnten, Zelte am Flussufer aufgestellt hatten und eine Lösung von den Behörden forderten.