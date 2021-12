Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen befürwortet Impfpflicht

Die Kollegen positionierten sich. Ein Großteil befürwortet die allgemeine Impflicht, und zwar möglichst schnell. Einige kritisieren, dass die Test- und Impfzentren im Sommer runtergefahren bzw. geschlossen wurden. Man habe so getan, als wäre alles schon „in Butter!“ Vorne dran die Bild-Zeitung.

Jetzt müsse man für einen Test oft in der Kälte in der langen Schlange stehen und dann noch einmal auf das Testergebnis warten. Ältere Menschen und Frauen mit Kindern könnten sich nicht mal irgendwo hinsetzen. Viele Kollegen nehmen Tests vom Betrieb mit nach Hause. Doch die Tests sind nicht sicher. So werden viele Menschen scheinbar positiv getestet, beim verpflichtenden PCR-Test ist jedoch das Ergebnis negativ. Notwendig seien daher schnelle PCR-Tests, die Bosch schon hergestellt hätte.

Auch dass es im Werk keine FFP2-Masken gibt, sondern nur die Blaumasken, wurde moniert. „Ja, die FFP2 sind teurer, Porsche müsste dann mehr Arbeitspausen einrichten!“ „Die anfängliche Entzerrung des Schichtwechsels ist von der Geschäftsleitung längst aufgehoben!“, meint ein anderer Kollege. „Wir müssen so zu Hunderten ohne großen Abstand aneinander vorbei laufen!“ Ist ein Kollege oder eine Kollegin positiv und muss in Quarantäne, dann fahren Schicht und Bänder einfach weiter.

Nur durch verpflichtende Impfung konnten einst Polio, Pocken, Diphtherie usw. besiegt und Millionen Menschen vorm Tod gerettet werden. Impfstoffe und Impfungen sind eine wissenschaftliche Errungenschaft der Menschheit. Sie trugen und tragen zur Weltgesundheit bei.

Eine allgemeine Impfpflicht, so ein anderer Kollege, unterbreche jedoch noch nicht die Infektionsketten, zumal die neuen Virusvarianten Delta und Omikron sich schneller verbreiten. Ein gezielter Lockdown müsse als begleitende Maßnahme unbedingt durchgeführt werden. Aber die alte wie die neue Bundesregierung eiere um diese Tatsache herum. Deswegen war die bundesweite Verteilung des MLPD-Flugblatts ein Trendsetter.