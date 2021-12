Corona

Boostern mit einem Antikörperspiegel von 4180?

Die Rote Fahne Redaktion erreichte der folgende Leserbrief: „Ihr habt auf 'Rote Fahne News' angekündigt, über Antikörper-Tests etc. mehr zu berichten. Ich habe am Samstag einen Termin zum Boostern, aber 4180 im Anti-Körperspiegel. Was tun?“ Darauf antwortet Dr. med. Günther Bittel aus Duisburg:

Von Dr. med. Günther Bittel