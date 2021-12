Der Papst kam zu Besuch

Am Wochenende kam Papst Franziskus nach Lesbos, um Mavrovouni RIC / Moria 2.0 zu besuchen. Während wir uns sehr darüber freuen, dass der Papst zu Besuch gekommen ist, hoffen wir, dass er weiß, wie viel Vorbereitung in seinen Besuch geflossen ist. Extra für seinen Besuch wurden viele Dinge vor seiner Ankunft von der Lagerleitung repariert und erledigt. Jetzt hoffen wir, dass diese Art, mit dem Camp umzugehen, weitergeht und dass sie nicht nur eine Reaktion auf seinen Besuch ist. Viele Toiletten waren geschlossen und einige Zelte abgedeckt, um für den Winter besser auszusehen als das, was tatsächlich Lage ist.

Das ganze Lager war auch gereinigt worden, damit der Papst den riesigen Müllhaufen nicht sah, der sich am Vortag noch im Lager befand. Wir hoffen, der Papst weiß, dass das, was er gesehen hat, nicht dasselbe Lager ist, das wir jeden Tag sehen. Aber auf jeden Fall war es gut, dass er zu Besuch kam, um es zu sehen und um darüber zu sprechen, denn wir glauben, die Medien haben uns vergessen. Aber jetzt werden seine Aussagen in vielen Medien veröffentlicht.

Während seines Besuchs in Zypern verglich der Papst das Lager mit Nazilagern. Bei seinem Besuch in Lesbos sagt der Papst, dass sich seit seinem letzten Besuch vor fünf Jahren wenig geändert hätte. Er beschrieb die Situation als „Schiffbruch der Zivilisation“. Nun, leider hat er Moria nie von seiner schlimmsten Seite sehen können, einen Ort, den wir als völlig jenseits eines Gebets beschreiben würden. Vor eineinhalb Jahren, als wir unseren ersten Brief verschickt haben, haben wir, die MWH (Moria White Helmets) und MCAT, auch dem Papst einen Brief aus dem alten Lager Moria geschickt. In dieser Zeit lebten wir in viel schlechteren Bedingungen als jetzt. Moria 2.0 ist nicht toll, aber auch nicht so schlimm wie das alte Moria.

Dann brach das Feuer aus und uns wurde ein neues und besseres Lager versprochen, aber dann geschah dies nicht. Vom letzten Jahr bis hierher glauben wir, dass wir sowohl unsere Menschenrechte als auch unsere Tierrechte vermissen. Zu Beginn dieses Jahres dachten wir, wir erfrieren vielleicht, wegen mangelnder Heizung in unseren Zelten bei Minusgraden. Und für den Winter nächsten Jahres denken wir, dass dieselbe Situation wieder eintreten könnte - denn vielen von uns fehlen noch Heizung für unsere Zelte.

Außerdem erhalten unsere Kinder immer noch kein formelles Bildungsangebot, und wir hoffen, dass der Papst all dies und noch mehr von seinem Besuch gesehen hat. Wir denken auch, dass es Konsequenzen für all diejenigen geben sollte, die von der Ausbeutung und Verletzung unserer, der Flüchtlinge, Grundrechte profitieren - sowohl für alles, was wir erdulden mussten, als auch für alles, was wir weiterhin ertragen müssen. Als syrisches Volk versprechen wir, weiterhin alles zu tun, was wir tun können, denn es ist unsere Pflicht zu helfen

Die Regierung von Zypern sagte, dass der Papst dafür gesorgt hat, dass am Freitag 50 Flüchtlinge von Zypern nach Italien verlegt werden. Der Vatikan hat bestätigt, dass zwölf in den kommenden Wochen versetzt werden.

Khaled, ein Flüchtling aus Syrien, der im Rollstuhl sitzt, sagte, er würde gerne den Papst fragen, warum manche Menschen gleicher sind als andere: "Wir hoffen, dass der Papst zuhört; andere hören nicht zu. Alle Familien hier haben Probleme", sagte er.

Der Papst fügt hinzu, dass die eigentlichen Ursachen angegriffen werden sollten „nicht die armen Menschen, die die Konsequenzen bezahlen und sogar für politische Propaganda verwendet werden“. In dem der Papst betont, dass es mehr erfordert, um die Ursachen zu beseitigen, als nur „ein Flicken von Notsituationen“ und dass er ein koordiniertes Vorgehen fordert.

Michalis Aivaliotis, von der Selbstorganisation der Flüchtlinge schreibt

„Gestern in der Versammlung zum Papstbesuch haben die Mitglieder der Selbstorganisation versucht, das Transparent, das ich bei meinem Besuch in Gelsenkirchen erhalten habe, zu entrollen, aber die Polizei ging sofort dazwischen und hat es ihnen weggenommen. Sie haben so schnell eingegriffen, dass die Flüchtlinge kaum reagieren konnten. Es gab ganz strenge Maßnahmen, Überwachung und sehr viel Polizei.“