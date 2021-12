Die mutmaßlichen künftigen SPD-Ministerinnen und Minister…

Neben alten Bekannten in Bundesministerämtern, wie Hubertus Heil als Arbeits- und Sozialminister, präsentierte Olaf Scholz Karl Lauterbach als einen der populäreren Politiker in der Corona-Pandemie. Das Innenministerium soll die hessische Partei- und Fraktionschefin Nancy Faeser übernehmen, die sich ausdrücklich die Bekämnpfung des von ihr sogenannten „Rechtsextremismus“ als wichtigste Aufgabe vornimmt. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Klara Geywitz bekommt das neue Bundesbauministerium. Sie erklärte, massiv neue Wohnungen bauen zu wollen, sowie den Schutz der Mieterinnen und Mieter intensivieren zu wollen.



Mit den teils unerwarteten Nominierungen reagiert Scholz auch auf Kritiken am Koalitionsvertrag (über den Rote Fahne News so berichtete).

Was in den meisten Medienberichten unterschlagen wird: Alle Nominierten haben sich als Monopolpolitiker bereits rückschrittliche Sporen verdient. So hatte Lauterbach fleißig die Privatisierung der Kliniken in NRW vorangebracht. In einem Internetkommentar wurde ergänzend darauf hingewiesen: „Wobei er natürlich sich selbst nicht vergaß und auch in einigen der privatisierten Kliniken im Vorstand sitzt.“



Am Mittwoch will Scholz dann Kanzler werden; Rote Fahne News wird genauer berichten.