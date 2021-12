Entscheidungskampf im indisch-pazifischen Raum

Das Meer der Entscheidung

Colin Ross hat den Pazifik als das Meer der Entscheidung bezeichnet. Mit dem 8. Dezember 1941 hat der offene Kampf um die Entscheidung, wer den indisch-pazifischen Ozean in Zukunft beherrschen soll, begonnen. Vornehmlich sind es zwei Gruppen, die sich hier im mächtigen Ringen gegenüberstehen: Amerika und Japan. Die britische Gruppe wird sich während des ganzen Kampfes darauf beschränken müssen, die Verteidigung ihres Imperiums durchzuführen, die Zerbröckelung des Weltreiches, die unvermeidlich kommen wird, mit allen Kräften aufzuhalten.

Die proletarische Gruppe, die eine bestimmte Rolle in diesem Kampf, diesem gewaltigen Ringen der kapitalistischen Gruppen untereinander, spielt und noch mehr in der Zukunft spielen wird, tritt vorläufig in Ostasien nicht so offen in Erscheinung. Ihr Ziel, die soziale Revolution in den kapitalistisch entwickelten Ländern durchzuführen und die national-revolutionären Bewegungen der kolonialen und halbkolonialen Länder gegen den Imperialismus zu unterstützen und ihnen zum Sieg zu verhelfen, ist solange nicht zu verwirklichen, wie eine entsprechende revolutionäre Situation nicht ausgereift ist, und das ist ein Prozeß, der sich erst im Verlauf des Krieges entwickelt. Bis dahin bildet die proletarische Gruppe die Hefe im Sauerteig der kapitalistischen Welt.

Ausweitung des Krieges zum II.Weltkrieg

Mit dem 8. Dezember, der Einbeziehung Japans und Amerikas in den Krieg, wurde der Erweiterungsprozeß des imperialistischen Krieges vom europäischen Krieg zum II. Weltkrieg abgeschlossen. Damit sind nun alle großen Gruppen mit einer Anzahl mehr oder weniger abhängiger Trabanten in dieses gewaltige, umstürzende Ringen verwickelt. Die kapitalistische Auseinandersetzung, die durch den Interventionskrieg gegen die Sowjetunion in den Hintergrund gerückt war, tritt damit wieder in das Rampenlicht der Weltereignisse. Dieser Weltkampf erschüttert die kapitalistische Gesellschaft bis in die Grundfesten und schafft so die Voraussetzung zur Umgestaltung.

»Mit elementarer Gewalt enthüllt und vertieft der Imperialismus alle Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft, steigert die Unterdrückung der ausgebeuteten Klassen bis zum äußersten und treibt den Kampf der kapitalistischen Staaten auf die Spitze. Dadurch verursacht er unabwendbar imperialistische Kriege, die das gesamte herrschende Regime aufs tiefste erschüttern, und führt mit eherner Notwendigkeit zur proletarischen Weltrevolution … Die internationale proletarische Revolution entspringt so den Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus im allgemeinen und seiner imperialistischen Phase im besonderen. Das kapitalistische System als Ganzes nähert sich seinem endgültigen Zusammenbruch. Die Diktatur des Finanzkapitals weicht der Diktatur des Proletariats.« (»Protokoll des VI. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale – Thesen/Resolutionen/Programm/Statuten«, S. 45)

Bei diesem Entwicklungsprozeß ist es von großer Bedeutung, daß nunmehr auch die beiden letzten kapitalistischen Gruppen mit in den Krieg verwickelt wurden, denn eine Steigerung der amerikanischen Machtposition ohne Fesselung und Schwächung der Kräfte, die sie in jedem Moment zur konterrevolutionären Intervention gegen ein im sozialen Umsturzprozeß befindliches Europa hätte einsetzen können, war für die proletarische Gruppe eine Gefahr. Dadurch, daß jetzt alle kapitalistischen Kräfte geschwächt werden, wird der Befreiungskampf des Proletariats und der kolonialen Völker erleichtert und die Konterrevolution erschwert.

Der indisch-pazifische Ozean ist deshalb ein Meer der Entscheidung, weil in diesem Kampfbereich erstens eine kapitalistische Auseinandersetzung größten Umfangs im Vordergrund der Ereignisse steht, zweitens die proletarische Revolution sich im Hintergrund der kriegerischen Auseinandersetzung erhebt und drittens der nationalrevolutionäre Befreiungskampf der Kolonial- und Halbkolonialvölker durch Krieg und Bürgerkrieg einen gewaltigen Auftrieb erlebt. So findet durch dieses gewaltige Ringen eine Umschichtung aller Werte statt. Noch stehen die gigantischen Kräfte der kapitalistischen Gruppen, voran Amerika, daneben das aktive Japan, im Vordergrund.

Wie lange noch?