Freiheit für Mumia Abu-Jamal, Ali Osman Köse und Georges Ibrahim Abdallah!

Aufgerufen hatte das Komitee Freiheit für Ali Osman Köse Wien.

Alle Beweise sprechen für Mumias Unschuld. Trotz aller Schikanen und Repressalien hat er in diesen 40 Jahren der physischen Isolation nie aufgehört zu kämpfen. Seine Stimme für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, gegen Rassismus, imperialistische Kriege und Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt überwindet weiterhin die dicken Gefängnismauern und erreicht die Herzen der Menschen draußen. Und seine Stimme wird sicherlich so lange gehört werden, bis ihm Gerechtigkeit widerfährt und er seine Freiheit zurückerhält.

Während rund um den 40. Jahrestag seiner Verhaftung in mehreren Ländern und Kontinenten Aktionen für seine Freiheit organisiert wurden, war es uns eine Ehre, auch in Wien einen solchen Akt der internationalen Solidarität abzuhalten. Trotz niedriger Temperaturen fand die Aktion in der Nähe der Wiener Oper zwischen 16 und 17 Uhr statt und wurde von Unterstützern verschiedener antifaschistischer Organisationen und Solidaritätsnetzwerke besucht. Während der Aktion wurde eine Solidaritätsbotschaft der Mobilization4Mumia verlesen und es wurden Dutzende von Flugblättern verteilt, um über Mumias Fall und die 40 Jahre Ungerechtigkeit, unter der er leidet, zu informieren. Es wurde betont, dass der Kampf und die Solidarität für Mumia bis zu seiner Befreiung weitergehen wird.

Die Teilnehmer skandierten wiederholt Slogans, um die Freiheit für den revolutionären Langzeitgefangenen Mumia Abu-Jamal sowie für Ali Osman Köse und Georges Ibrahim Abdallah zu fordern. Wir werden die internationale Solidaritätsbewegung für die Freiheit aller politischen und schwerkranken Gefangenen weiter verstärken und die internationale Solidarität für die Sache der Gerechtigkeit erhöhen. Es lebe die internationale Solidarität!