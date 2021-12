"Heilbronner Stimme" veröffentlicht Leserbrief zu Impfpflicht

Die Ursache ist die gesellschaftliche Wirkung und Duldung einer kleinbürgerlichen Freiheitsideologie, der Egoismus und Individualismus einzelner auf Kosten der Mehrheit der Weltbevölkerung. Dies hat, bezogen auf die Corona-Pandemie, bereits zu mehr als 4 Millionen Toten, in Deutschland über 100.000, geführt. Ich kann Kommentare von Politikern wie: „Man müsste mal über eine Impfpflicht diskutieren“ nicht mehr hören, da sie im Kern ihre Kapitulation erklären. Sie greifen scheinbar das Richtige auf, wiegeln aber danach diese Schlussfolgerung und ihre eigene Verantwortung bewusst ab. Eine Mehrheit spricht sich nach verschiedenen Umfragen in Deutschland für eine allgemeine Impfpflicht aus. Ohne allgemeine Impfpflicht - einschließlich weiteren umfassenden Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus - werden die Gefährdung der Gesundheit und das Massensterben weitergehen. Aus Profitgründen wird zudem die Freigabe der Patente für Impfstoffe verhindert, welches in vielen Ländern bedeutet, dass die Menschen dem tödlichen Virus weiter schutzlos ausgesetzt sind. In so einer Situation ist der Wunsch, zu einem „normalen“ Leben zurückzukehren, sicherlich der Wunsch vieler. Doch ohne diese kleinbürgerliche Freiheitsideologie anzugreifen und zurückzudrängen, ist das unmöglich.