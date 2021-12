Heute vor 200 Jahren wurde Gustave Flaubert geboren

Anlässlich seines Geburtstages wird er in der Presse als scharfsinniger Analytiker der französischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts gewürdigt, dem die Stumpfsinnigkeit des Bürgertums verhasst war. Er kritisiert die bürgerlichen Verhältnisse allerdings nicht von einem revolutionären Standpunkt, vom proletarischen Klassenstandpunkt aus, der sie revolutionär überwinden will. Er übte beißende Kritik an der Bourgeoisie, sah aber nicht den Gegenpol, die aufstrebende Arbeiterklasse.

In "Beiträge zum sozialistischen Realismus - Grundsätzliches über Kunst und Literatur" (Berlin 1953) wird Flaubert von einem sowjetischen Wissenschaftler folgendermaßen charakterisierrt: "Ausgehend von der subjektiven Überzeugung, daß die gesamte Gesellschaft bürgerlich entartet sei, schuf Flaubert seinen Roman 'Die Schule der Empfindsamkeit', der von Haß gegen die bourgeoisen Zustände durchdrungen ist, die den Menschen erniedrigen und entsittlichen. Flaubert zeigte den Bourgeois in all seiner Habgier, Brutalität und Beschränktheit und sprach damit der bürgerlichen Eigentümergesellschaft das Urteil. ... Flaubert stellte fest, daß der bürgerliche Staat dem Gewissen und der Vernunft des Menschen zuwider ist. ... Irrigerweise leugnete er die Möglichkeit sozialen Fortschritts und legte in seinem Realismus das Schwergewicht auf eine fast allumfassende Skepsis.“

Sehr empfehlenswert: Der Film Madame Bovary, von Claude Chabrol als Regisseur, nach dem gleichnamigen Roman von Flaubert mit der großen französischen Schauspielerin Isabelle Huppert.