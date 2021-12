Impfnachweis gegen Corona auch in Papierform erhältlich

Es fehlt jedoch an Informationen, wie dieser Status ohne Smartphone bei Kontrollen nachgewiesen werden kann. Die ausgestellte originale gelbe Impfbescheinigung durch einen Arzt kann sehr schnell verloren gehen. Daher ist es notwendig, davon eine Zweitschrift zu haben.

Dazu gibt es nur eine Information, eine entsprechende App auf das eigene Smartphone zu laden. Aber was ist mit denjenigen, der kein Smartphone hat? Nach intensiven Recherchen habe ich erfahren, dass Apotheken unter Vorlage der originalen gelben Impfbescheinigungen und des Personalausweises ein Digitales Covid-Zertifikat auch ausdrucken können. Es liegt mit dem notwendigen Code zum Einscannen dann auch in Papierform vor und bringt Geimpfte ohne Smartphone nicht in Schwierigkeiten, wenn die Einhaltung der 3G- oder 2G-Regel vom Ordnungsamt oder den Fahrscheinkontrolleuren überprüft wird.

Vielen, insbesondere älteren Menschen fehlt darüber jede Information durch öffentliche Stellen. Fast pausenlos wird in den Medien über die 3G-Regel oder 2G-Regel berichtet, wann und wo sie gelten und dass der Nachweis über eine App, die auf das eigene Smartphone geladen wird, geschieht. Kein Wort jedoch über die Alternative der nichtdigitalen Form!

Nicht jeder hat heute ein Smartphone und kann damit umgehen. Dazu zähle ich mich auch, ich habe nur ein Tastenhandy ohne Internetzugang. Ich rate daher allen Geimpften ohne Smartphone, schnellstmöglich eine Apotheke aufzusuchen, um sich das Digitale Covid-Zertifikat der EU unter Vorlage der originalen Impfbescheinigung ausdrucken zu lassen. Das Original kann dann aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben.