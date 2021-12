Israel zerstört den muslimischen Friedhof nahe der Al Aqsa-Moschee, um einen Park anzulegen

Die israelische Polizei hat die Belagerung des Yusufiya-Friedhofs nahe der Al Aqsa Moschee in Jerusalem verstärkt, während die Stadtverwaltung und die „israelische Natur-und-Park-Behörde“ Teile des Friedhofs und der Grabsteine seit dem 25. Oktober demoliert haben.

Am 28. Oktober zäunten die israelischen Behörden die Mauern ein, die den Friedhof umgaben, und installierten Überwachungskameras. Und am 29. Oktober schoss die israelische Polizei mit Tränengas, um Dutzende Bewohner von Jerusalem daran zu hindern, ihre Toten zu besuchen.

Die Stadtverwaltung von Jerusalem hat seit dem 17. Oktober mit Überstunden gearbeitet, um noch mehr Teile des Friedhofs zu zerstören, weil der Gerichtshof des Magistrats von Jerusalem das Gesuch des „Komitees für die Pflege der islamischen Friedhöfe in Jerusalem“ ablehnte, mit der Demolierung des Friedhofs und der Exhumierung von Gräbern aufzuhören.

Die israelischen Behörden versuchen, diesen Teil des Friedhofs, wo sich auch das „Märtyrer-Monument“ befindet, wo Palästinenser und Jordanier aus dem Krieg 1967 begraben sind, in einen öffentlichen biblischen Park rund um die Mauern der Altstadt umzuwandeln. …

Die Palestinean Authority (PA) warnte vor der Einebnung des Yusufiya-Friedhofs, wie Mahmoud al-Habbash, der Berater für religiöse und islamische Angelegenheiten des Präsidenten Mahmoud Abbas, am 27. Oktober meinte: „Wieder ein Verbrechen in Folge, dass durch die Bulldozer der Okkupation gegen den Yusufiya-Friedhof im besetzten Jerusalem begangen wird. … Das könnte zu gewalttätigen Zusammenstößen mit den Besatzungskräften in einer Art führen, die niemand erwartet.“ …



Hier kann der komplette Artikel gelesen werden