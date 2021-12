Menschen in der Türkei müssen Kleidung verkaufen

Wie der Spiegel meldet, soll während der Fluthilfe der Bundeswehr im Ahrtal ein General bei Arbeiten an seinem Haus bevorzugt behandelt worden sein. Wegen dieses Verdachts wurden gegen den verantwortlichen Kommandeur der eingesetzten Hilfseinheiten und gegen den General interne Ermittlungen eingeleitet. Ein Soldat hatte sich im August an die Wehrbeauftragte gewandt und detailliert geschildert, wie er - gemeinsam mit vier weiteren Soldaten - am 22. Juli 2021 von seinem Kommandeur gezielt zum Wohnhaus von Generalmajor Werner Sczesny (61) in Bad Neuenahr-Ahrweiler beordert worden sei. Die fünf Männer waren laut Aussage des Soldaten aufgefordert worden, in dem schon weitgehend von Schlamm und Schutt befreiten Haus des Generals den Estrichboden herauszustemmen und abzutransportieren.