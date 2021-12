Halle

Montagsdemo-Bewegung nimmt Stellung gegen faschistoide "Bewegung Halle"

806 war gestern die Siebentage-Inzidenz in Halle an der Saale. Die antifaschistische "Hallesche Montagsdemo" gegen Hartz 4 stand wie seit 17 Jahren auch an diesem 6. Dezember um 17.00 Uhr auf der Straße.

Frank Oettler