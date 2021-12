Nikolausfeiern von Hamburg bis Essen

Essen: „Der ist echt“

Am 5. Dezember feierten in Essen-Altendorf REBELL, ROTFÜCHSE und MLPD die alljährliche internationale Nikolausfeier. Es war ein richtiger Höhepunkt. Nachdem schon länger kein richtiges Rotfuchstreffen stattgefunden hatte, kamen nun ca. 35 Kinder zu der Nikolausfeier. Aufgrund von Corona wurde draußen gefeiert - hinter der Christus-Kirche am Spielplatz und auf Maske und Abstand wurde geachtet. Hier gehen sonst auch oft Rotfüchse aus Essen-Altendorf spielen und sie wohnen dort in der Nähe. Zu Anfang wurde das Rotfuchslied gesungen und danach „Fischer, Fischer“ gespielt. Ein besonderer Punkt war, dass die Nikolausfeier gemeinsam dagegen protestierte, dass der Vater von mehreren Rotfüchsen vor kurzem in den Kosovo abgeschoben wurde. Danach kam ein besonderer Gast: Der Nikolaus. Hier waren einige Kinder nervös und trauten sich nicht näher an den Nikolaus ran. Für andere war es das absolute Highlight, mit dem Nikolaus zu sprechen und ein gemeinsames Foto zu machen. „Der ist echt!“, sagten einige. Mit der Nikolausfeier und vielen Kindern, die Rotfüchse werden wollen, können wir wieder eine Rotfuchsgruppe in Essen-Altendorf machen.

Die Rotfüchse treffen sich jeden Mittwoch, um 17 Uhr, am Treffpunkt Altendorf, Kopernikusstr. 8.

Der Nikolaus kam nach Hamburg

Wir haben eine schöne Nikolausfeier gehabt. Die Rotfüchse und die MLPD haben zusammen mit den Eltern und dem Jugendverband REBELL am 2. Advent eine Nikolausfeier organisiert, dazu eingeladen und sie durchgeführt. Es waren 15 Kinder da. Wir, die Rotfüchse, berichteten von den vielen Aktivitäten in diesem Jahr, wie der Teilnahme auf einer Betriebsversammlung bei Airbus, wie wir praktisch zu Umweltkämpfern wurden, von der Teilnahme am Sommercamp, am 1. Mai und den vielen Aktivitäten im Wahlkampf. Es gab Selbstgebasteltes der Rotfüchse, selbst gebackene Plätzchen und jede Menge Kuchen. Als wir auf den Nikolaus warteten, gab es eine kleine Verwechslung. Der Sommerclaus, der mit der Kinderzeltgruppe zwei des Sommercamp zum Müllsammeln wollte, merkte erst nach einiger Zeit und Überredungskunst von uns, dass es draußen Schnee und um die Null Grad hat. Die meisten Rotfüchse hatten dennoch gern Müll gesammelt. Das große Highlight war, als der Nikolaus mit seinem Kumpel Pitt kam, das ist der Nikolaus in den Niederlanden. Jedes Kind bekam vom Nikolaus einen Tipp, was sie noch lernen sollen und ein Geschenk von Pitt. Danach haben wir zwei Rotfuchsgruppen gegründet. Eine nördliche und eine südlich der Elbe. Natürlich haben wir auch noch gespielt und getanzt. Nach dem Aufräumen waren wir richtig stolz und wir bedanken uns bei allen, die uns das ganze Jahr und bei der Nikolausfeier unterstützt haben

Halle an der Saale: Mit dem „Nikolaus/Adventsbollerwagen“ durchs Lutherviertel

Bei den Rotfüchsen im Lutherviertel kam eine Genossin der MLPD zu Besuch, die ihnen eine Tüte voll mit Nüssen, Mandarinen und Gebäck und Worte vom Nikolaus mitbrachte und letztere vorlas. Danach wurde ein „Nikolaus-/Adventsbollerwagen“ von den Rotfüchsen mit ihren selbstgebastelten Dingen und einer Tanne gestaltet. Zusammen mit Kinderpunsch, Gebäck und Warmgetränken zogen wir durch das Wohngebiet zum Spielplatz. Einzelne Kinder trafen die Rotfüchse an, stellten sich als Rotfüchse vor und überreichten ihnen Mandarinen. Der Kinderpunsch war schnell ausgetrunken und auch das leckere Gebäck war schnell aufgefuttert. Alles in allem war es eine gemütliche Runde auf dem Spielplatz.