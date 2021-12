Vielfältiges Rebellisches (Winter-)Jugendkonzert

Auch die ROTFÜCHSE waren Bestandteil des Konzerts. Ein Rotfuchs war sehr mutig und machte Werbung für die internationale Nikolausfeier in Gelsenkirchen. Sie wird zusammen von REBELL und ROTFÜCHSE an vielen Orten organisiert und die Vorfreude darauf ist schon sehr groß. Passend dazu sangen wir alle noch gemeinsam das Rotfuchslied. Das konnten natürlich viele, ob jung oder alt, mitsingen. Celina vom Jugendverband REBELL aus Gelsenkirchen, eine der Moderatorinnen berichtete von der antikommunistischen Attacke auf Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel, die vom BKA allein aufgrund ihrer marxistisch-leninistischen Weltanschauung und ihres unermüdlichen Einsatz für den echten Sozialismus europaweit zur Fahndung ausgeschrieben wurden. Das ganze Konzert stimmte darüber ab und erklärte ihnen die unverbrüchliche Solidarität. Denn wer einen von uns angreift, greift uns alle an!

Druckfrisch erschien an diesem Abend der neue Sommercamp-Flyer. Das Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE wird vom 23. Juli bis zum 13. August 2022 in Truckenthal / Thüringen stattfinden. Einige meldeten sich sofort an und die Vorfreude ist jetzt schon riesig. Alle Anwesenden betonten, wie gut es ihnen gefällt und waren begeistert von so vielen Talenten. Wir waren uns einig, dass solche Konzerte wichtig sind, um den Zusammenhalt und die Kampfgemeinschaft zu stärken. Leider hatten viele für das Konzert abgesagt u. a. wegen Krankheit oder Quarantäne. Vom ganzen Konzert ging der Geist aus, für das nächste Konzert noch viel mehr einzuladen, nach „Talenten zu suchen“ und in den REBELL-Gruppen die Fähigkeiten zu bündeln sowie Kultur AG's zu gründen. Das Konzert hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht und wir hätten am liebsten noch die ganze Nacht weiter getanzt.