Romuald Schaber im Interview

Im Rahmen des Weihnachtsmarkts an der Horster Mitte in Gelsenkirchen fand eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit dem Titel „Was Bauern und Arbeiter voneinander lernen können“ statt. Auf dem Podium saß u. a. der Mitbegründer und langjährige Vorsitzende des Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM), Romuald Schaber, aus dem Allgäu. Es war so freundlich, sich die Zeit für ein interview mit Rote Fahne TV zu nehmen.