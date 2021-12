Romuald Schaber im Interview mit "Rote Fahne TV"

Auf dem Podium der Veranstaltung saßen neben Vertretern der Arbeiterbewegung aus der Automobilarbeiterschaft und dem Bergbau auch Landwirt Elmar Hannen vom Eichenhof in Kleve und der Mitbegründer und langjährige Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM), Romuald Schaber, aus dem Allgäu.

Er war so freundlich, sich die Zeit für ein Interview mit Rote Fahne TV zu nehmen. Dabei ging es um die Erwartungen, die die Klein- und Mittelbauern an die kommende Ampel-Koalition haben können; er berichtete anschaulich über die dramatische Situation der Milchbauern; außerdem erläuterte er die Forderungen der Klein- und Mittelbauern an die EU; er ging auf die "Landwirtschaftsreform" der EU ein und äußerte sich hinsichtlich der Podiumsdiskussion, an der er an diesem Abend teilnahm.

Ein spannendes, allseitiges Interview mit Informationen aus erster Hand, die man so nicht oder selten erhält.

Das Video erscheint in Kürze auf der Startseite von Rote Fahne News.

Es kann jetzt bereits hier angesehen werden