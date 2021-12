Sandraub für Maximalprofit der Baukonzerne

Eine sogenannte Sandmafia versorgt Baukonzerne, die aus der Urbanisierung, dem schnellen Wachstum der Städte und den gigantomanischen Großprojekten ihren Maximalprofit machen, mit Sand aus illegalem Sandabbau. Auf Santiago, der größten Insel der Kapverden, verschwanden in 25 Jahren zwei Drittel aller Strände. In Indien ist die Sandmafia besonders brutal. Immer wieder werden Journalisten, die drüber berichten, Menschen, die dagegen kämpfen, ermordet. Für einen Hungerlohn holen Arbeiterinnen und Arbeiter Sand vom Grund von Seen und aus dem Meer in Eimern an die Oberfläche und geben ihn an die Sandmafia. Dafür müssen sie oft mehr als 100 Mal am Tag danach tauchen.