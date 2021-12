Scholz ist Kanzler! Eine geläuterte Sozialdemokratie?

„Das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an“, frohlockt Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär in spe. „Die Ampel“ hat den Mund recht voll genommen, so dass ihr Koalitionsvertrag bisweilen eher an den PR-Text einer Werbeagentur erinnert. Da ist die Rede von einem „sozialen Deutschland“, einer „ökologisch-sozialen Wende“; der Jugend wird gar eine „Freiheitsoffensive“ versprochen.

Eine weibliche Innenministerin, ein türkischstämmiger vegetarischer Landwirtschaftsminister, eine Feministin an der Spitze des Familienministeriums, ein SPD-Generalsekretär, der für den linken Flügel der Sozialdemokraten steht – allem Anschein nach stehen die Zeichen auf Umbruch. Doch da gibt es das kleine Problem, dass all diese Attribute weit zurückstehen hinter dem klaren Auftrag und Selbstverständnis, neuer zuverlässiger Dienstleister für das Monopolkapital in Deutschland zu sein. Wie soll „Die Ampel“ da einhalten, was sie verspricht?