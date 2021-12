Sommercamp 2022 – jetzt anmelden!

Auf dem Kindercamp lernen ROTFÜCHSE die Natur kennen und schützen. Hier findet ihr eine einzigartige Atmosphäre des Zusammenhalts, Respekts, der Freundschaft und ehrenamtlichen Engagements – ohne Sexismus, Egoismus und Drogen.

Auf dem Sportplatz und im Naturschwimmbad kann man sich auspowern und erholen. Wir helfen mit, den Thüringer Wald wieder aufzuforsten. Unser Herz schlägt international.

Auf dem Sommercamp siehst du REBELL, ROTFÜCHSE und MLPD in Aktion. Lernt die gesellschaftliche Perspektive des Sozialismus kennen, die so viele suchen. In spannenden Workshops beschäftigen wir uns mit dem 40-jährigen Jubiläum der MLPD und schärfen unsere Argumente. Das besondere beim Sommercamp ist: Alles ist selbst organisiert, vom Aufbau bis zum Spüldienst. Wir stellen ein Jugendkonzert auf die Beine. Jeder kann sich hier einbringen und neues lernen. Das Sommercamp wird Corona-gerecht durchgeführt.

Meldet euch heute noch für eine, zwei oder am besten drei Wochen an. Eine Woche kostet 140 / 160 Euro, zwei Wochen 280 / 320 Euro, drei Wochen 385 / 440 Euro. Der Frühbucherrabatt gilt bis einschl. 15. Mai 2022. Bei Anmeldung von zwei Kindern einer Familie (unter 14 Jahre) gibt es 10 Prozent Gesamtrabatt. Bei drei Kindern 20 Prozent. Wir organisieren gemeinsame Anreisen (Infos werden noch bekannt gegeben, 40 Euro je Fahrt). Eine wunderbare Gelegenheit, sich in schöner Natur auszupowern ist die Kanu-Tour (1. bis 3. August 2022, ab dreizehn Jahren, Extra-Kosten 55 Euro, Plätze begrenzt). Küchenhelfer, Kindergruppenleiter und Helfer über 30 Jahren zahlen 90 / 100 Euro pro Woche. Damit das Camp erfolgreich starten kann, suchen wir Helfer für den Aufbau, Vorgeschmack und Abendprogramm inklusive (Anreise 19. Juli).

Anmelden könnt ihr euch am besten über den Flyer, der in Kürze auf der Homepage des Jugendverbands REBELL online gehen wird, oder in der Geschäftsstelle des REBELL geschaeftsstelle@rebell.info. Wir brauchen eure Anschrift, ggf. Zustimmung eurer Eltern und ob ihr schwimmen und auf Corona getestet werden dürft. Mit der Anmeldung erkennt ihr die Campordnung an.