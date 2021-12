Solidarität

Spendensammlung „Eine Weihnachtsfreude für 800 Kinder in Moria / Kara Tepe“ hat begonnen

Die Gruppe Emscher-Lippe der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) hat mit ihrem Stand auf dem Weihnachtsmarkt an und in der Horster Mitte in Gelsenkirchen den Startschuss zur Spendensammlung „Eine Weihnachtsfreude für 800 Kinder in Moria/ Kara Tepe“ gegeben. Sie berichtet:

Von Solidarität International e. V.