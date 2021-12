Am Freitag, dem internationalen Tag der Menschenrechte, hatte die Widerstandsbewegung in Myanmar zu einem "stillen Streik" aufgerufen, um gegen das brutale Militärregime zu protestieren, das seit dem 1. Februar an der Macht ist. In den Städten blieben die meisten Geschäfte geschlossen und viele Menschen zu Hause. Das Militärregime agiert zunehmend mit brutaler Gewalt auch in den Dörfern, wo im Kampf gegen Milizen gegen Dorfbewohner vorgegangen wird.