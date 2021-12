Stolze Soli-Rotfüchse in Bochum und ein doppelter Nikolaus in Gelsenkirchen

Bochum: Rotfüchse sind stolz und glücklich, dass Opel Eisenach nicht schließt

Am Dienstag, dem 7. Dezember 2021, fand die internationale Nikolausfeier von MLPD, REBELL und ROTFÜCHSEN in Bochum-Langendreer statt. Sie wurde in den letzten Wochen gründlich vorbereitet und alle Rebellen haben Aufgaben bekommen, die sie zusammen mit den Rotfüchsen erledigt haben. Zum Beispiel musste die Technik vorbereitet und alles dekoriert werden. Dafür wurden beim letzten Rotfuchstreffen schöne Tütchen gebastelt, in die zum beleuchten LED-Kerzen hineinkamen und die auf alle Tische gestellt wurden. Außerdem wurde die Verpflegung mit heißem Kakao, Glühwein und Kuchen gemeinsam organisiert.

Der REBELL hat die Nikolausfeier voll zu seiner Sache gemacht, denn wir übernehmen Verantwortung für die Kinder der ROTFÜCHSE und müssen Vorbilder sein! Besonders schön war, dass wir gemeinsam das Lied „Erhobenen Hauptes“ gesungen haben. Es wurde 2014 für die kämpferischen Arbeiter bei Opel Bochum geschrieben und ist aufgrund der Situation der Eisenacher Opelaner brandaktuell. Als die Bochumer Rotfüchse von der geplanten Werksschließung in Eisenach erfuhren, haben sie sofort eine Solierklärung geschrieben und sind stolz und glücklich darüber, dass die Schließung verhindert werden konnte.

Dass wir gemeinsam stark sind, hat in diesem Jahr auch der erfolgreiche Kampf gegen die Abschiebung von zwei Rotfüchsen gezeigt. MLPD, REBELL und ROTFÜCHSE haben von Anfang an die Solidarität organisiert und das Bleiberecht erkämpft. Ein Rotfuchs ist nie allein! Auf all das blickten wir zurück und es wurden schon Highlights, wie unser Sommercamp im nächsten Jahr, vorgestellt, zu dem viele Rotfüchse mitkommen wollen. Das Highlight war der Besuch vom Nikolaus! Natürlich freuten sich die Kinder sehr über die Geschenke. Er hat außerdem allen Rotfüchsen gesagt, was sie in diesem Jahr gut gemacht haben und was im nächsten verbessert werden kann. Insgesamt war die Nikolausfeier ein voller Erfolg und wir freuen uns jetzt schon auf unsere gemeinsame Silvesterparty in Bochum!

Bunt und international: Die Nikolausfeier Gelsenkirchen

Am Sonntag, dem 5. Dezember 2021, fand im Saal der Horster Mitte in Gelsenkirchen die Internationale Nikolausfeier der ROTFUCHS-Gruppen Gelsenkirchen-Alstadt und Gelsenkirchen-Horst, der REBELL-Gruppe Gelsenkirchen und des Kreisverbands der MLPD Gelsenkirchen statt. Fast 60 Kinder warteten gespannt auf den Nikolaus und trommelten ihn mit all ihrer Power herbei. Daraufhin kam er prompt - sogar in doppelter Ausführung: "Da ich bald in Rente gehe, habe ich schon mal meinen Nachwuchs mitgebracht", erklärte er.

Wie alle anderen Gäste auch, waren die Nikoläuse sehr gespannt auf das Programm der ROTFÜCHSE. Deshalb entschieden sie sich, während der ganzen Feier zu bleiben und bescherten zwischendurch immer Gruppen von Kindern. In den vergangenen Jahren wurden oft alle Kinder am Stück beschert, aber einigen wurde durch die lange Wartezeit langweilig und sie verließen die Feier vorzeitig - doch mit der "gestückelten Bescherung" kam dieses Jahr keine Langeweile auf und alle blieben bis zum Schluss. Sie konnten so das ganze Programm sehen: Das Lied "In der Weihnachtsbäckerei", das von den Rotfüchsen aus der Altstadt gesungen wurde und das altbekannte Bergarbeiter-Lied "Glück Auf", das von Genossinnen und Freunden der MLPD gesungen wurde. Das ROTFUCHS-Lied begleiteten die Rotfüchse mit einem entsprechenden Tanz und im Jahresrückblick konnten alle sehen, was die ROTFÜCHSE dieses Jahr alles gemacht haben. Am Ende hat der Nikolaus noch vom Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSEN erzählt und dass er hofft, viele Kinder nächstes Jahr dort in Truckenthal / Thüringen wiederzusehen.

Unsere Nikolausfeiern sind selbstfinanziert - genauso wie die ROTFÜCHSE, der REBELL und die MLPD. Das fanden viele gut und in einer Spendensammlung kamen fast 60 Euro zusammen.