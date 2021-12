Vorgezogene Weihnachtsferien sind besser als endlose Halbherzigkeiten! Impfen!

Insgesamt sind an Covid-19 bisher bundesweit 731.000 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren erkrankt. Das sind pro Jahrgang im Schnitt 73.000. Im Vergleich zu diesen zehn Jahrgängen sind in den 20 Jahrgängen von 60 bis 79 Jahren bisher 806.000 Menschen erkrankt. Das sind pro Jahrgang im Schnitt „nur“ 40.000. Kinder bekamen also fast doppelt so oft Covid wie die Gruppe der Rentner. Auch Jugendliche und junge Erwachsene sind stark betroffen: Bei den 15- bis 34-Jährigen sind es pro Jahrgang im Schnitt über 90.000 Erkrankte, ebenso bei den 35– bis 59-Jährigen.¹

Diese Zahlen unterstreichen nachdrücklich zweierlei: Zum einen, wie dringend notwendig die von der MLPD geforderte Impfpflicht auch von Kindern ab sechs Jahren ist. Und zum anderen, dass allein mit der Wiedereinführung des Mund-Nasen-Schutzes in vielen Schulen allein kein „Brechen der vierten Welle“ erreicht werden kann, sondern nur mit einem kurzzeitigen Lockdown auf Kosten der Monopole mit nachfolgenden neuen Freiheiten für Geimpfte, der für die Schulen vorgezogene Weihnachtsferien bedeutet – und für alle nicht lebensnotwendigen Betriebe ebenfalls Weinachts-Werksschließungen auf Kosten der Monopole (mehr dazu hier). Anstatt jetzt bald zwei Jahre lang die Kinder durch ein ständiges Hin und Her mit halbherzigen Maßnahmen immer mehr zu verunsichern, muss jetzt mit vorgezogenen Weihnachtsferien für die Republik ein radikaler Schnitt erfolgen.