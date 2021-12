Widerstand gegen Shell-Gas-Erkundungen an Küste

Am Sonntag beteiligten sich in Südafrika Tausende an Protesten gegen den Öl-und Gaskonzern Shell. Dieser plant an der Wild Coast, dem Meeresschutzgebiet Südafrikas, mit seismischen Wellen die Struktur des Meeresbodens zu analysieren. Damit sollen Gas- bzw. Ölvorkommen gesucht werden. Protestiert wurde in Port Edward, Gqeberha (Port Elizabeth) und Kapstadt. In dem Meeresschutzgebiet leben viele Wale, Delphine. Robben und Pinguine. Außerdem verträgt das Klima keine weiteren fossile Brennstoffe.