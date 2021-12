Courage Essen e.V. ruft zu Spenden für Frauen und Kinder in Afghanistan auf

Ende Juli haben die Taliban die Macht in Afghanistan an sich gerissen. Das alles geschah während der Besatzung Afghanistans durch USA und Europa, sie haben die Ghani-Regierung unterstützt, aber die Taliban nicht vertrieben. Schon gar nicht haben sie die Befreiung der Frauen in Afghanistan als Ziel gehabt. Mit all diesen Lügen und Enttäuschungen müssen die Menschen dort fertig werden. Viele wurden von den Taliban mit Gewalt aus ihren Dörfern vertrieben, die meisten sind Frauen und Kindern.

Sie haben ihre Männer und Familienangehörigen im Krieg der Taliban gegen die Ghani-Regierung verloren. Sie sind mitten in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, gestrandet. Zum Beispiel im Shahrnoo-Park, wo Tausende vertriebene Kriegsfamilien unter Drogenabhängigen und Kriminellen leben müssen. Sie leben Tag und Nacht ohne Versorgung mit Essen, Trinken, Hygiene, Medizin – unter sengender Sonne oder eisiger Kälte. Fast alle leben unter freiem Himmel. Diese Frauen klagen über Belästigungen durch Männer im Lager. Sie leiden unter mehrfacher Unterdrückung und Gewalt und sorgen doch jede Stunde für das Überleben ihrer Kinder. Starke Frauen, wir unterstützen sie! ...

Das Volk hatte den Traum von Schulen, von Kliniken, von der Befreiung der Frauen nur auf dem Papier. ... Deswegen unterstützen wir Basisfrauen von Courage Essen e. V. die Basisfrauen und ihre Kinder im vergessenem Land Afghanistan.

Unsere Freundinnen der Frauenorganisation „RAWA“, mit denen wir über die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen (worldwomensconference.org) eng verbunden sind, sorgen dafür, dass die Gelder, die wir hier in Deutschland sammeln, dort in Afghanistan sicher ankommen, vor allem an Frauen und Kinder – umgesetzt in Überlebensmittel. Sie werden uns Fotos und Videos davon schicken.

Spendendaten

SPENDENKONTO Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen:

IBAN DE68 4246 1435 5608 7184 01/ BIC GENODEM1KIH

Volksbank Kirchhellen eG; Stichwort: AfghanWomen