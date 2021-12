Börsengang

Daimler Trucks: „Wir rocken die Börse“ – und steigern die Ausbeutung

Am vergangenen Freitag hat Daimler seine Truck-Sparte (LKW und Busse) an die Börse gebracht, begleitet von überschwänglichen Berichten in der bürgerlichen Presse. Am 1. Oktober 2021 hatte die Aktiönärsversammlung die Aufspaltung (Spinn off) von Daimler in Daimler Trucks und Mercedes Benz beschlossen, nun folgte der Börsengang.

Von bs