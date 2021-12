Baden-Württemberg

Fast zwei Jahre Pandemie und für die Kinder wurde am wenigsten getan

Es werden nahezu aller Fragen der Corona-Pandemie auf die Massen abgewälzt. In neuem Maße wird es auf Eltern, Lehrer und Schüler abgeschoben, dass Kinder geimpft werde oder ob man sich individuell in Schulschließung begibt, oder welche Masken getragen werden sollen. Lehrer kaufen oft auf eigene Kosten CO2-Meßgeräte für ihre Schulklassen, organisieren Decken o. ä. um entsprechende Lüftungen durchzuführen, da bis heute (in Baden-Württemberg) keine Luftfilter in den Klassenzimmern zur Verfügung gestellt werden. Ein Skandal in einem der reichsten Länder der Erde nach fast zwei Jahren Pandemie. Eine besonders schlaue Idee hatte jetzt die baden-württembergische Landesregierung, wenn sie den Eltern frei stellt, ihre Kinder ab dem 18. Dezember zu Hause zu lassen oder noch bis 22. Dezember in die Schule zu schicken. Das heißt für Lehrer, dass sie nun zweifachen Unterricht für die Schüler vor Ort und die Schüler zu Hause organisieren müssen.

