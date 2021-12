Für das Verbot von faschistischen- und „Querfront“-Aktivitäten!

Die bürgerlichen Massenmedien berichteten breit über diese Aktionen. Aber: Nach aktuellen Zahlen sind mindestens 60.786.500 (73,1 Prozent) erstgeimpft. Vollständig geimpft sind 58.297.370 (70,1 Prozent). Eine Auffrischung erhalten haben 24.145.689 (29,0 Prozent).¹ Das ist im Gegensatz zu den paar Tausend „Querdenkern“, über die tagtäglich ausführlich in den bürgerlichen Massenmedien berichtet wird, die übergroße Masse der Bevölkerung.

Die bürgerliche Politik ist froh darüber, dass die Demonstrationen der Corona-Leugner „friedlich und weitgehend störungsfrei“ verlaufen, so Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Antifaschistinnen und Antifaschisten berichten etwas anderes über diesen angeblich friedlichen Verlauf. So wurde zum Beispiel am 16. Dezember im badischen Walzbachtal-Jöhlingen eine „Querdenker“-Demonstration aufgelöst, weil sich die Teilnehmer zu großen Teil renitent weigerten, Masken zu tragen.² In München randalierten Mittwochnacht militante Corona-Leugner in der Innenstadt etc.³ Immer offener wird auch der faschistische Charakter durch persönliche Bedrohungen, Fackelzüge usw. Insgesamt bekommen diese Demonstrationen ungeheuer viel Raum in den bürgerlichen Massenmedien. Ihre Aussagen werden ständig gebracht. Ihre Termine, wann und wo sie stattfinden, werden breit veröffentlicht. Die bundesweit aktiven Montagsdemos gegen Hartz IV, die regelmäßig in vielen Städten Deutschlands auf der Straße sind, können von so einem Service nur träumen.



Die faschistische „Querfront“-Strategie, die den Demonstrationen der Corona-Leugner zugrunde liegt, hat nichts mit der berechtigten Kritik am Krisenchaos der Bundesregierung zu tun, sondern hier werden die demokratischen Rechte und Freiheiten der großen Masse der Menschen in Deutschland durch eine kleine Gruppe, die ihren eigenen subjektivistischen und egoistischen kleinbürgerlichen Freiheitsbegriff allen anderen überstülpen will, mit Füßen getreten. Außerdem wird der berechtigte Unmut der Massen über die Einschränkungen demokratischer Rechte und Freiheiten von dieser Szene genutzt, um exzessiv neofaschistische Aktivitäten und Propaganda zu ermöglichen bzw. zu betreiben.