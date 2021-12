Duisburg

30 Besucher bei Veranstaltung - 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz lebt

Unter dem Titel „Die Bergarbeiterbewegung lebt“ hatte die regionale Gruppe Niederrhein der Bergarbeiterinitiative „Kumpel für AUF“ am 16. Dezember zu einer Informationsveranstaltung in Duisburg-Hamborn eingeladen. Rund 30 Besucher kamen. Es gab auch eine Ankündigung in der lokalen Presse. Anwesende Bergleute erfuhren zum ersten mal von den beiden ersten Internationalen Bergarbeiterkonferenzen 2013 in Peru und 2017 in Indien. Sie waren am Ende des Abends tief beeindruckt von der Leistung und dem ganzen Umfang, wie das weltumspannende Projekt der internationalen Bergarbeiter-Koordinierung auf die Beine gebracht wurde. Und das alles im Vertrauen in die eigene Kraft in über 30 Ländern gegen antikommunistische und nationalistische Spaltungsmanöver durch Regierungen und rechte Gewerkschaftsführer.

Von be / wr