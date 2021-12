Interview des „Guardian“ mit Lenin zur Beendigung des Ersten Weltkriegs

Der Guardian gehört zu den bekanntesten bürgerlichen Zeitungen in Großbritannien mit internationalem Ruf und hatte am 6. März 2020 über die bevorstehende Errichtung der Lenin-Statue am 14. März 2020 in Gelsenkirchen berichtet: „Sieg für die Gelsenkirchener linke Partei MLPD (…) Gelsenkirchen, im Zentrum des Ruhrgebiets (…) wird die erste westdeutsche Stadt mit einer Statue des Gründers der russischen kommunistischen Partei sein.“ (Hier der Bericht in Englisch)

In der Internet-Ausgabe des Guardian findet man ein Interview mit Lenin, das am 21. Oktober 1919 veröffentlicht wurde. Es ist ein Bericht des damaligen Korrespondenten des Guardian, W. T. Goode. (Hier das Interview in Englisch)

Es wird Bezug genommen auf William C. Bullitt. Er war US-Diplomat, arbeitete in der Verhandlungsdelegation Wilsons bei der Pariser Friedenskonferenz, die nach dem Ersten Weltkrieg vom 18. Januar 1919 bis zum 21. Januar 1920 stattfand. Ihr Ergebnis war der Friedensvertrag von Versailles. Anfang 1919 wurde Bullitt von US-Präsident Wilson nach Moskau geschickt, um die Stabilität der Regierung der Bolschewiki zu beurteilen. Er kehrte mit der Empfehlung zurück, dass die USA die Sowjetunion anerkennen sollten. Wilson lehnte dies ab. Daraufhin trat Bullitt zurück und wendete sich später im US-Senat gegen die Ratifizierung des Versailler Vertrags. Als die USA die Sowjetunion 1933 anerkannten, wurde er von 1934 bis 1936 der erste US-Botschafter in der Sowjetunion. (vgl. Encyclopaedia Britannica; www.britannica.com)



Hier geht es zum Interview auf der Homepage des REVOLUTIONÄRER WEG!