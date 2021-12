Landesweiter Lehrerstreik für höheren Lohn

Tausende Lehrer von Grund- und Sekundarschulen protestierten am Montag in vielen Städten des Iran und forderten höhere Löhne und die Freilassung von inhaftierten Kollegen. Am Sonntag hatten sich bereits die Lehrer in mehr als 70 Städten dem Streik angeschlossen. Am Dienstag gab es im Parlament eine Debatte über ein Gesetz zur Anhebung der Löhne der Lehrer, dessen Verabschiedung schon mehrfach verschoben worden war. Die Polizei wurde mit Rufen "Schämt Euch!" empfangen. Die Lage der breiten Massen im Iran ist nicht zuletzt wegen der US-Sanktionen miserabel.