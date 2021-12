RBB-Serie „Charité intensiv“

Es wird 2022 bekanntlich keine Bus-Anreise zur LLL-Demo geben. Der REBELL Gelsenkirchen organisiert aber die Möglichkeit, gemeinsam vom Essen Hauptbahnhof (HBF) mit dem ICE anzureisen. Die Fahrt dauert unter vier Stunden. Wir fahren Samstags, 8. Januar 2022, früh von Essen HBF los und kommen mittags in Berlin HBF an. Die Rückfahrt ist Sonntagsabends von Berlin HBF und wir kommen vor 23 Uhr in Essen HBF an. Die Zug-Tickets kosten für Hin- und Rückfahrt jeweils 15 Euro. Bitte beachtet, dass für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin zusätzlich Tickets gekauft werden müssen. Während der Zugfahrt ist eine FFP2- oder FFP3-Maske zu tragen.

Wer mitfahren möchte oder genauere Infos will, kann sich wenden an: gelsenkirchen@rebell.info.