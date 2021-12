Schöne Nikolausfeier der Rotfüchse in Braunschweig

Bei den letzten Rotfuchstreffen haben wir zusammen mit den Rebellen Kekse gebacken, Deko gebastelt, unser Plakat für die Vorstellung vom Rotfuchsjahr gemacht, uns ein Programm überlegt und die Moderation gründlich vorbereitet. Weil wir alles so gründlich vorbereitet hatten, haben wir uns riesig auf die Nikolausfeier gefreut und weder die Kälte noch der Regen konnten unsere Freude dämpfen.

Das Programm war richtig schön. Wir haben das Rotfuchslied gesungen und dazu getanzt, Weihnachtslieder gesungen, das Rotfuchsjahr mit vielen lustigen Anekdoten vorgestellt, eine neue Songgruppe aus Braunschweig hat das Steigerlied gesungen und natürlich kam auch der Nikolaus, der für jedes Kind ein tolles Geschenk hatte. Eine Freundin, die zum ersten Mal dabei war, hatte Geschenke gespendet. Die Rebellen und Rotfüchse haben selbstgemachte Kerzen, Seife, Nüsse und Kekse verkauft und damit insgesamt 84,50 Euro eingenommen. Es gab Tee, Kaffee und Muffins.

Leider haben wir beim ganzen Basteln und Moderation üben erst viel zu spät angefangen auf dem Spielplatz Werbung für unsere Nikolausfeier zu machen, sodass am Anfang nur drei Kinder dabei waren. Später kamen noch zwei Kinder vom Spielplatz dazu und der Vater hat uns seine Telefonnummer gegeben, damit wir in Kontakt bleiben können. Wir werden schnell Kontakt aufnehmen, damit wir in Braunschweig bald eine richtige Rotfuchsgruppe gründen können. Die Menschen, die vorbeigingen, wollten wegen der Kälte leider nicht bleiben, aber sie fanden besonders gut, dass ROTFÜCHSE, REBELL und MLPD den Widerstand gegen die Faschisten im Wohngebiet organisieren.

Aus der Nikolausfeier haben wir viel gelernt. Das werden wir für die Vorbereitung vom Pfingstjugendtreffen im nächsten Jahr gründlich auswerten, damit wir dabei viele neue Kinder, Jugendliche und ihre Familien kennenlernen, und sie für ROTFÜCHSE und den REBELL gewinnen.