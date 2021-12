Studientage zwischen Weihnachten und Neujahr in der Horster Mitte

Vom 27. bis 30. Dezember 2021 wird es im Kultursaal der Horster Mitte angeleitete Studientage mit Monika Gärtner-Engel geben. Diese Tage sollen auch der Entspannung und Erholung dienen.

Dafür gilt:

1. Ihr könnt in den Studientagen studieren, was ihr wollt bzw. was auf Eurem Plan steht.

2. Täglich werden entweder eine Studienbesprechung oder eine Konspektberatung angeboten.

3. Bei sämtlichen studierten Texten diskutieren wir hauptsächlich den Bezug zur marxistisch-leninistischen Jugendarbeit als Massentaktik des Parteiaufbaus.

4. Entsprechend dem Bedürfnis, dass auch die Erholung organisiert wird, gibt es eine Kernstudienzeit von 10 Uhr bis 17 Uhr, in der ihr anwesend sein sollt. Wer möchte, kann auch schon um 8 Uhr beginnen und die Zeit bis 18 Uhr nutzen.

5. Ihr könnt einzelne Tage oder auch alle Tage teilnehmen.

6. Wir studieren Corona-gerecht im Kultursaal mit Einzeltischen und Hochleistungslüftung. Es gilt die 2G+-Regel (möglichst zu Hause selber testen vor Beginn, sonst auch hier vor Ort für 3 Euro).

7. Wenn Leute von außerhalb Nordrhein-Westfalens teilnehmen, kann auch noch ein gemeinsames Rahmenprogramm organisiert werden.

Am 27. Dezember könnt ihr, beginnend ab 8 Uhr anfangen, gemeinsam beginnen wir um 10 Uhr mit einer Diskussion. Danach wird jeder in Arbeitseinheiten sein Selbststudium durchführen.

Bitte bringt euch Mittagessen selber mit (Mikrowelle ist vorhanden). Die Gebühr für die Studienbegleitung beträgt pro Tag 3 Euro, die Pauschale für Snacks, Kaffee, Tee und Wasser 2 Euro pro Tag.

Anmeldungen an das Zentralkomitee der MLPD. Wir freuen uns auf eure Teilnahme!