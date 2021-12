„Vierte Welle der Corona-Pandemie – Alarmstufe Rot!“

Heute explodieren die Neuansteckungen und die Intensivstationen füllen sich. Was tun? „Konsequenter Gesundheitsschutz und Impfungen sind weiterhin sehr wichtig, aber reichen heute nicht mehr aus. Nur mit einem kurzen und harten Lockdown, auch in den Betrieben, kann man jetzt die Pandemie wieder unter Kontrolle bringen – je schneller, desto besser. Ansonsten wird diese vierte Welle Zehntausende Tote kosten“, so der Rotthauser Allgemeinmediziner Dr. W. Mast in einem Interview.

Jeden Tag gibt es neue Regelungen und Horrormeldungen. Viele blicken gar nicht mehr durch; andere sind nur noch genervt, angesichts der chaotischen Corona-Politik. Es nützt alles nichts: Wir müssen uns selbst Durchblick verschaffen. Als zuverlässige Informationsquelle empfiehlt Glasklar die Homepage von rote Fahne News (www.rf-news.de). Seit Beginn der Pandemie bietet sie eine gute Orientierungshilfe.

(...) Gefragt sind unter Kolleginnen und Kollegen Rücksicht, Zusammenhalt und Solidarität; man muss Verantwortung - auch für andere übernehmen. Und auch eine klare Absage am AfD, Faschisten, Corona-Leugner, „Querdenker“ & Co ist nötig. Millionenfach verbreiten sie im Internet ihre Lügen, Hetze und Spaltung. Damit tragen sie wesentlich zur Verwirrung bei und sind eine Ursache dieser derzeitigen Zuspitzung. Es ist völlig eindeutig, dass Impfungen erheblich schützen: Auf den Intensivstationen liegen zu 80 bis 90 Prozent Ungeimpfte!

In manchen Regionen, wie in Sachsen, liegt die Inzidenz schon bei 2000; wobei sie dort bei Geimpften nur bei rund 100 liegt!

Soll diese unverantwortliche Denkweise: „Ich kümmere mich nur um mich selbst“ zu Zehntausenden Toten führen?! Nicht umsonst fordert inzwischen die Mehrheit der Bevölkerung eine Impfpflicht und Glasklar hält das auch für notwendig.

Die Pandemie besiegen geht nur gemeinsam, weltweit – und gegen die herrschende Profitlogik!