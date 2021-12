Vorweihnachtliche Events

Frankfurt: Weihnachtsmarkt mit Hochstimmung

Der Weihnachtsmarkt vor der Landesgeschäftsstelle, von der MLPD initiiert, war mit 50 Personen gut besucht. Etliche Anwohner schauten beim Event vorbei. Geschäftsleute der Gaststätten, vom Kiosk und der Autowerkstatt hatten den Weihnachtsmarkt mit Verbreitung der Einladungsflyer und Plakate unterstützt. In kurzer Zeit organisiert wurde das kleine Event zu einem vielfältigen Fest, auf dem jeder nach Geschmack etwas zu essen u nd genießen bekam: Kuchen, Kekse, Würstchen. Beliebt waren die Crêpes am Stand des Jugendverbands REBELL, ebenso wie der Glühwein und der Kinderpunsch. Eine Tombola brachte einige Überraschungen - Bücher und Kunsthandwerk am People-to-People-Stand, mit großer Auswahl, um sich mit Weihnachtsgeschenken einzudecken. Rundherum zum Wohlfühlen fanden es die Besucherinnen und Besucher: Gespräche mit Leuten, die man nicht täglich treffen kann, wurden geführt. Freundschaften wurden geschlossen und gefestigt. Die Live-Band traf die Stimmung goldrichtig mit dem Lied zur Internationalen Solidarität. Kälte und Nieselregen konnten die Stimmung nicht bremsen. Wir waren vorbereitet, haben schnell reagiert und anschließend den Abbau gemeinsam gut gelöst.

Recklinghausen: Vorweihnachtliches Treffen der Wählerinitiative

Die Wählerinitiative der Internationalistischen Liste / MLPD im Kreis Recklinghausen hatte am letzten Freitag seine vorweihnachtliche Jahresabschluss-Veranstaltung. Gemütlich bei Punsch und Glühwein mit Weihnachtsbaum, Lebkuchen, Wichtelgeschenken und Feuerstelle haben wir das Jahr ausklingen lassen. Gemeinsam mit dem Jugendverband REBELL haben wir uns auf die Jugendkampagne für das kommende Jahr eingestimmt.