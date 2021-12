Was sich außer dem Namen beim Bürgergeld ändert

In Wuppertal haben in den letzten Wochen mehrere Fahrgäste vergeblich auf den Bus gewartet. Nach Angaben der Stadtwerke hatten sich im November an manchen Tagen bis zu 100 von insgesamt 850 Fahrerinnen und Fahrern krank gemeldet. Obwohl Mitarbeiter aus dem Innendienst, die auch Linienbusse fahren dürfen, und Fahrer von externen Dienstleistern eingesetzt worden seien, hätten manche Linien nicht bedient werden können. Die Krankmeldungen wurden von einem Sprecher der Stadtwerke mit den verschärften Corona-Regeln in Zusammenhang gebracht. Die Zahl habe spürbar zugenommen, als die 3G-Regel für den Arbeitsplatz eingeführt wurde, welche besagt, dass Ungeimpfte täglich mit einem frischen Corona-Test zum Dienst kommen müssen.