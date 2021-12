Das war ein schönes weihnachtliches Fest!

Schon am Nachmittag waren zahlreiche Besucher zum Weihnachtsbasar in das Kultur- und Nachbarschaftszentrum am Platz gekommen. Dort gab es neben einem Flohmarkt schöne Stände mit bemalten Fliesen, eine Bilderausstellung einer Malerin aus der Nachbarschaft, ein breites Angebot von Kunsthandwerk, Bücher, Medien und Weinangebot der people to people Agentur in Hamburg, Verkaufsstände der Hamburger Umweltgewerkschaft, der Weltfrauen und des Frauenverbandes Courage mit leckerer Marmelade, Strickwaren usw. Liebevoll waren die Räume geschmückt und es gab viele Gespräche an den Tischen bei Kaffee und Kuchen, Würstchen und Glühwein.

Ab 16:00 Uhr startete dann das Winterkonzert mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Umrahmt vom Crêpe Stand, den die Rotfüchse, die Kinderorganisation der MLPD, organisiert hatten, ebenso zwei tollen Tanzeinlagen. Gekommen waren auch ein Betriebsrat von Airbus, ein Sprecher des Hamburger Flüchtlingsrates und ein ehemaliger Betriebsrat aus dem Hafen. Sie berichteten in kurzen Beiträgen über den Kampf um die Arbeitsplätze, der Notwendigkeit, sich nicht von solchen Begriffen wie »Transformation« verwirren zu lassen, sondern konsequent vom Arbeiterstandpunkt auszugehen.

Im Musikprogramm gab es tolle Folkmusik, internationale und antifaschistische Lieder, Lieder der Arbeiterbewegung und Pop-Klassiker. Und natürlich auch Weihnachtliches, u.a. mit dem Lied „Feliz navidad“ (Fröhliche Weihnachten) und einem Höhepunkt in dem gemeinsamen Singen von »We shall overcome“ mit leuchtenden Wunderkerzen auf dem Platz. »Das ist richtig ergreifend« sagte eine Nachbarin vom Platz. „Herzlichen Dank, dass ihr das alles organisiert habt.“ Ein anderer Besucher sagte: „So eine Solidarität müsste es jeden Tag in der Gesellschaft geben“. Eine gute Aufforderung, sich gesellschaftlich im Kampf gegen den Kapitalismus, für Freiheit, Demokratie und Sozialismus zu engagieren.

Winterkonzert und Weihnachtsbasar waren von Freunden und Genossen der MLPD, den Balkonisten und der Hilfe vieler Kräfte aus dem Internationalistischen Bündnis und der Nachbarschaft ehrenamtlich und liebevoll vorbereitet und organisiert worden. Und es hat gezeigt, dass und wie man in den Coronazeiten umsichtig, unter Einhaltung der notwendigen Gesundheitsmaßnahmen, solidarisch und herzlich feiern kann.

* „Balkonisten“ vom Hein-Köllisch Platz – das sind die Leute, die während der zurückliegenden Lockdowns von den Balkonen aus Musik und Diskussionsbeiträge, Informationen und Nachbarschaftshilfe in den Pandemiezeiten organisiert haben.