Der Revolutionäre Weg 36 und die neue Bundesregierung

Die Ergebnisse zu beiden Parteien sind doch sehr ernüchternd: „Der Weg der SPD zur antikommunistischen 'Volkspartei'“ und „die neue Ostpolitik der SPD“ arbeiten den Charakter der SPD als Monopolpartei im Dienste des Finanzkapitals unmissverständlich heraus. Dass es jeweils die SPD/FDP- bzw SPD/Grünen-Regierungen waren, die wesentliche Verschlechterungen für die Massen mit fortschrittlichen Worten durchsetzen konnten, sorgte für helle Empörung: Die Radikalenerlasse (1970 mit Brandt/Scheel) und die Hartz-Gesetze (2005 Schröder/Fischer). Denn schließlich haben beide Regierungen und v.a. Willi Brandt z.T. bis heute ein fortschrittliches Image, was reine Tarnung für einen weitreichenden Antikommunismus und weitgehende Bespitzelung war. Es ist auch heute wichtig, nicht den schönen Worten zu vertrauen, sondern hinter die Kulissen zu blicken und die weltanschaulichen Hintergrunde zu durchschauen! Ein Teilnehmer fasste diese Erkenntnisse so zusammen: „Das werde ich jetzt jedem erzählen, mit dem ich spreche! Die haben uns doch verraten und werden es wieder tun.“

Wer für Freiheit und Demokratie der Massen ist, der muss sich mit der kommunistischen Freiheitsideologie befassen! Diese wird in dem Buch an vielen Stellen erläutert und angewendet. So werden im Sozialismus unsere Vertreter in den Volksvertretungen einen durchschnittlichen Arbeiterlohn erhalten – statt Diäten, die das Vielfache ausmachen. Und ihre Verpflichtung heißt „Dem Volke dienen“ - statt in die eigene Tasche wirtschaften und Karriere machen! Siehe Kapitel 6 „Die proletarische Ideologie im Aufbau des Sozialismus“. Ein anderer Teilnehmer: „Ja, der proletarische Freiheitsbegriff ist grundlegend was anderes. Wenn ich als Politiker so viel Geld bekomme, weiß ich doch gar nicht mehr, wie das Leben wirklich ist.“

