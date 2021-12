Ermittlungen gegen Carola Rackete eingestellt

Am 13. Dezember traten in Rumänien rund 6000 Arbeiter im Oltenia Energy Complex selbständig in den Streik. Sie waren empört, dass die Regierung erklärt hatte, dass die beschlossene Rente ab 55 Jahre aus technischen Gründen leider nicht umgesetzt werden könnte. Es hatte zuvor schon Warnstreiks gegeben. In dem bestreikten Komplex wird ein großer Teil der rumänischen Kohle produziert.